Алёна Бронникова Совет по топонимике одобрил установку в Перми памятника участникам СВО Композиция будет установлена рядом с Домом чекистов Поделиться Твитнуть

Дом Чекиста

permkrai.ru

В Перми состоялось первое в этом году заседание Общественного совета по топонимике. Как рассказал в своём telegram-канале глава города Эдуард Соснин, на встрече было одобрено предложение установить на ул. Сибирской памятник участникам СВО.

Telegram-канал Эдуарда Соснина

«На территории сквера у памятника архитектуры "Дом чекистов" комитетом поддержки ветеранов СВО Пермского края было предложено установить памятник участникам спецоперации. Автор концепции — известный пермский скульптор Алексей Залазаев. После детального обсуждения члены заседания поддержали инициативу», — сообщил мэр.

Совет по топонимике также рассмотрел и поддержал ещё несколько внесённых ранее предложений. Так, на Аллее Доблести и Славы установят новые памятные плиты. Они будут посвящены первооткрывателю нефти и калийных руд на Западном Урале Павлу Преображенскому, бывшему директору Мотовилихинских заводов, Герою соцтруда и почётному гражданину города Перми Виктору Лебедеву, одному из самых именитых игроков советского и европейского баскетбола XX века Сергею Белову и писателю-фронтовику и Герою соцтруда Виктору Астафьеву, а также 100-летию со дня открытия Пермского музыкального колледжа.

Кроме того, было решено присвоить скверу у ДК им. Калинина имя конструктора, основателя пермской школы агрегатостроения Алексея Полянского. А новую улицу в Мотовилихинском районе назвать в честь хирурга, заслуженного врача России, доктора медицинских наук и бывшего главного хирурга управления здравоохранения администрации Перми Владимира Перепелицына.

Напомним, в декабре прошлого года филиал фонда «Защитники Отечества» провёл встречу, на которой обсуждалась концепция создания памятника участникам спецоперации в сквере у Дома чекистов. Предложение по увековечению памяти поддержали городские и краевые власти.

В конце февраля в совет поступило предложение с описанием монумента, главной фигурой которого станет воин-знаменосец с флагом Христа с текстом «Мы русские, с нами бог». Всю композицию авторы предлагают сделать из классической бронзы с внутренним стальным каркасом. Общая высота от плинта до верха составит 7,2 м.

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