Скверу в Перми могут присвоить имя главного конструктора ПАКБ Алексея Полянского Он был основателем пермской школы агрегатостроения Поделиться Твитнуть

Алексей Полянский / фото: ОДК-СТАР

В Общественный совет по топонимике при главе Перми поступило инициативное предложение о присвоении скверу вдоль домов № 140 и 140а по ул. Куйбышева имени конструктора Полянского. Об этом «Новому компаньону» сообщили в администрации города.

Как рассказали на предприятии "ОДК-СТАР", Алексей Полянский родился в 1915 году в Москве, в семье служащего. После школы-семилетки начал работать на заводе слесарем, одновременно учась по вечерам в вузе. Великая Отечественная война помешала ему получить официальный диплом инженера, но работа на производстве сделала его настоящим экспертом в области агрегатостроения.

В октябре 1941 года вместе с заводом № 33 Полянский был эвакуирован из Москвы в Пермь. Здесь он работал технологом сборочного цеха, участвовал во внедрении конвейерной сборки карбюраторов. После войны завод вернулся в Москву, а Полянский остался в Перми, уже в качестве сотрудника филиала Агрегатного конструкторского бюро (АКБ). В 1946 году в АКБ на Полянского возложили решение сложной задачи доводки карбюратора ВК-4.

В 1952 году он был назначен заместителем главного конструктора и начальником пермского филиала ОКБ. Через пять лет филиалу присвоили статус союзного конструкторского бюро, а сам Полянский стал главным конструктором.

За семнадцатилетний период становления и развития ПАКБ в 1957-1973 годах под руководством Полянского и при его личном участии были созданы новые системы автоматического управления (САУ) для двигателей: Д-20П (самолёт Ту-124), Д-25В (вертолёты Ми-6 и Ми-10), Д-30 (самолёт Ту-134), Д-30КУ (самолёты Ил-62М и Ту-154М), Д-30КП (самолёт Ил-76), ТВ2-117 (вертолёт Ми-8), ТВ3-117 (вертолёт Ми-14), ГТД-1000 (танк Т-80), НК-144-22 (форсажный контур для самолётов Ту-22М и Ту-144).

Также были разработаны карбюратор для двигателя Аи-14В на вертолёт Ка-26, самолёты Як-18, Як-50 и др., карбюраторы для мотопил «Дружба» и «Урал», конкурсный пороховой аккумулятор давления для ракетного двигателя, конкурсная электронно-гидромеханическая система «Атлант».

Алексей Полянский в 1945 году был награждён орденом Отечественной войны II степени, в 1950 и 1966 годах — орденами Трудового Красного Знамени, в 1971-м — орденом Ленина. В этот же год он стал лауреатом Государственной премии СССР.

31 декабря 1973 года Алексей Фёдорович Полянский скоропостижно скончался. Ему было всего 58 лет.

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