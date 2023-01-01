Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» На языке музыки Пермский музыкальный колледж отмечает 100-летие Поделиться Твитнуть

Свой вековой юбилей учебное заведение проводит с размахом, сравнимым чуть ли не с аналогичным городским событием. Музыкальное училище в Перми было основано постановлением ОкрОНО в январе 1924 года, и 100 лет спустя празднование растянулось на весь год: началось 16 марта нынешнего года со спектакля-концерта по гоголевской «Женитьбе» в Органном зале Пермской филармонии и завершится 24 апреля года грядущего большим гала-концертом в ДК им. Солдатова.

Владимир Пономарёв

…А может, и не завершится, а продолжится, по крайней мере, до декабря 2024-го — весь юбилейный год. Директор колледжа Анна Жарова говорит, что именитые выпускники обращаются к ней с творческими предложениями, которые просто невозможно отвергнуть, и юбилейная программа может изрядно пополниться.

Из подобного предложения возник и проект спектакля-концерта «Женитьба»: это была идея одного из самых прославленных выпускников — дирижёра московского театра «Новая опера» Дмитрия Волосникова. Именно он придумал синтетическое действо с элементами драматического театра, народным пением, хором и оркестром.

Не впервые прославленный музыкант, четырёхкратный лауреат национальной театральной премии России «Золотая маска» выступает в этом качестве: на 90-летие училища он поставил на сцене Пермского театра оперы и балета одну из самых знаменитых опер в истории — «Дидону и Энея» Генри Пёрселла, где профессио­нальные голоса солистки «Новой оперы» Яны Иваниловой и других известных певцов вполне гармонично сочетались со студенческим музицированием и ученическим балетом.

Сейчас, как и 10 лет назад, Дмитрий Волосников отважно и рискованно взялся соединять несоединимое: текст комедии Николая Василь­евича Гоголя — с музыкой Альфреда Шнитке и Яна Сибелиуса, а также с народными песнями и духовными стихами; высоких профессионалов — народного артиста России Александра Галибина и фольклористов-исполнителей Андрея и Варвару Котовых — со студенческими музыкальными коллективами.

Профессионализм всегда подкупает: Александр Галибин в одиночку сыграл всех персонажей «Женитьбы» — на разные голоса и, казалось, на разные лица: живо, харизматично, увлекательно, а Дмитрий Волосников мастерски «сшил» все элементы сложносоставной композиции, где заправляла действием, как ни посмотреть, всё-таки музыка.

Музыка стала здесь организующим началом, она определяла тональность вечера.

Кажется, что бытовая комедия нравов никак не сочетается не только с «Грустным вальсом» Сибелиуса, но и с «Гоголь-сюитой» Шнитке: сюита, написанная по мотивам вовсе не «Женитьбы», а «Петербургских повестей», — фантасмагоричная, сумрачная и зимняя; текст «Женитьбы» — яркий, летний и по-человечески понятный, без чертовщины и сумасшествия «Петербургских повестей», которые вдохновляли композитора.

Духовные стихи и народная песня «Ты река ли моя, реченька» в исполнении отца и дочери Котовых тоже, казалось бы, совсем не ложились на перипетии комедии: пелось о вечном, о высоком, рассказ же шёл о мелких, сиюминутных страстишках мелких людей.

И всё же… Всё сложилось. Переключения с Гоголя на Шнитке, Сибелиуса или духовные стихи происходили деликатно; несмотря на то, что зрителям то и дело приходилось нырять из «лета» в «зиму», из комедии в философские высоты, каждая из составных частей звучала так покоряюще, так прямо попадала в сердце слушателя, что оставалось лишь благодарить за то, что спектакль оказался таким сложным и разнообразным.

Публика, конечно, была особая — благодарная и подготовленная: родители, родственники и друзья юных музыкантов, а также фанатичная команда пермских поклонников творчества Варвары и Андрея Котовых и их ансамбля «Узорика», которые не раз радовали пермяков на фестивале «Сочельник» в доме народного творчества «Губерния». Один из духовных стихов, прозвучавших в «Женитьбе», был записан в Пермском крае.

Хрустальный, ангельский голос Варвары Котовой, который так соответствует высоким и горьким словам духовных стихов, покоряет любого зрителя — и того, которого принято называть «простым», и самых искушённых меломанов; но истинное чудо состояло в том, как деликатно и гармонично этот голос сочетался со студенческим хором Kama Cantabile (руководитель — Лариса Юркова). Всё-таки главными героями вечера были студенты музыкального колледжа, и это всячески подчёркивалось. Ради них была вся эта затея!

Камерный студенческий оркестр a+b (руководитель — Алексей Проскурнин) хоть и считается камерным, выступил как симфонический, причём вполне взрослый. Даже если хотелось бы придраться, не к чему было. Скрипач Юрий Ладанов достойно справился с работой концертмейстера, порадовали все группы инструментов, а деревянные духовые стали просто открытием: кларнетистка Дарья Попова и флейтистка Александра Брыкля, думается, вполне дозрели до профессиональной карьеры.

Определение «спектакль-концерт» как нельзя лучше подходит к этому синтетическому вечеру. Элементы театрализации аккуратно, без излишеств, украсили литературно-музыкальную композицию: колядки, звучащие из-за кулис, и три артистичные хористки — Анастасия Куликова, Ксения Моисеева и Майя Булычёва — в маленьких, но важных ролях служанок оживили действие, добавили ему объёма и характера.

…И, конечно, здесь было волшебство. В самом начале представления Дмитрий Волосников прошёл к дирижёрскому пульту на цыпочках, прижимая палец к губам, — призывал зрителей не аплодировать, встречая сказочное действо. Зрители, конечно, не очень вняли и зааплодировали при появлении Александра Галибина, но особая атмосфера уже установилась. Наверное, именно так следует наблюдать за таинством, когда юность встречается с мудростью профессионалов и культурным наследием нескольких веков.

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