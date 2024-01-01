Екатерина Артёмова На Аллее Доблести и Славы Перми может появиться плита в честь Виктора Астафьева Такое предложение поступило на заседании городского совета по топонимике Поделиться Твитнуть

На Аллее Доблести и Славы города Перми в этом могут установить памятную плиту, посвящённую 100-летию со дня рождения писателя Виктора Астафьева. По информации в бюллетене органов местного самоуправления Перми от 20 февраля, такое предложение поступило на заседании городского совета по топонимике.

Виктор Астафьев родился в 1924 году в Енисейской губернии (ныне — Красноярский край). В 1942 году добровольно ушёл на фронт. После окончания войны поселился в Пермской области. Здесь были напечатаны его первый рассказ «Гражданский человек», а затем первая книга «До будущей весны» и многие последующие произведения. Виктор Астафьев являлся членом Союза писателей СССР, был награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также удостоен звания Почётного гражданина Пермской области. Умер в 2001 году, похоронен на кладбище в деревне Овсянка под Красноярском.

На том же заседании совета по топонимике поступило предложение установить на Аллее Доблести и Славы ещё одну памятную плиту — в честь 100-летия со дня открытия Мотовилихинского музыкального инструкторско-педагогического техникума. В настоящий момент образовательное учреждение именуется ГБОУ СПО «Пермский музыкальный колледж».

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что на Аллее Доблести и Славы города Перми в этом году предлагалось установить также памятные плиты в честь геолога Павла Преображенского, директора «Мотовилихинских заводов» (с 1952 по 1976 годы) Виктора Лебедева и баскетболиста Сергея Белова, который когда-то был главным тренером, а затем президентом «Урал-Грейта».

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