На Аллее Доблести и Славы в Перми установят новые памятные плиты Одну из них хотят посвятить выдающемуся баскетболисту и тренеру Сергею Белову Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В администрации Перми обнародовали перечень предложений об установке памятных плит на Аллее Доблести и Славы в 2024 году. Памятные «звёзды» на городской эспланаде торжественно открываются ежегодно ко Дню города 12 июня. Этим летом в Перми предлагается установить три памятные плиты.

Первую предлагается посвятить Павлу Преображенскому — первооткрывателю нефти и калийных руд на Западном Урале, в этом году отмечается 150 лет со дня его рождения.

Вторую — Виктору Лебедеву, возглавлявшему Мотовилихинские заводы в 1952-1976 годах, выдающемуся металлургу, Герою Социалистического Труда, почётному гражданину города Перми.

Третью — Сергею Белову — одному из самых именитых игроков советского и европейского баскетбола XX века. В 1999 году Белов пришёл работать главным тренером в «Урал-Грейт» (Пермь), который при нём смог дважды выиграть чемпионат России (2001, 2002), завоевать Кубок страны (2004), стал двукратным серебряным призёром первенства России по баскетболу (2000, 2003), победил в NEBL (2001), а в сезоне 2005/06 выиграл Кубок вызова ФИБА. Сергей Белов является почётным гражданином Пермского края, в этом году ему исполнилось бы 80 лет.

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