Появилось описание памятника участникам СВО, который установят в Перми
Композицию планируется сделать из бронзы высотой более 7 метров
Общественный совет по топонимике при главе Перми рассмотрит предложение по поводу установки памятника участникам СВО рядом с Домом чекистов. В конце февраля в совет поступило с предложение с описанием монумента. Оно размещено на сайте администрации Перми.
В описании говорится, что памятник будет представлять собой композицию, имеющую круговой обзор и состоящую из пяти фигур.
Главной фигурой предложено сделать воина-знаменосца с флагом Христа с текстом «Мы русские, с нами бог». Она будет располагаться на возвышении — условном архитектоне разрушенного Мариуполя.
Боковые фигуры размещены на фрагментах разбитой вражеской техники стран НАТО. Первая фигура — оператор БПЛА, а вторая — воин-освободитель с ребёнком на руках.
Женщина, которая олицетворяет собой жён и матерей солдат и офицеров, будет фигурой второго фасада. За её спиной предлагается разместить флаг с большой буквой Z и слоганом «Своих не бросаем». Эта фигура будет стоять на возвышенном архитектоне в образе утёса с текстом «СВО. Специальная военная операция. 24 февраля 2022 г.»
Общая высота композиции от плинта до верха составит 7,2 м.
Всю композицию авторы предлагают сделать из классической бронзы с внутренним стальным каркасом. Гранитный плинт будет тёмно-красного цвета.
Сейчас департамент культуры и молодёжной политики администрации Перми принимает мнения от жителей и организаций по поводу этого предложения. Пермяки могут написать на электронную почту: saprykina-ns@gorodperm.ru, dkmp@gorodperm.ru.
Вопрос будет рассматриваться на ближайшем заседании совета по топонимике.
Напомним, в декабре прошлого года филиал фонда «Защитники Отечества» провёл встречу, на которой обсуждалась концепция создания памятника участникам спецоперации в сквере у Дома чекистов.
Предложение по увековечению памяти поддержали городские и краевые власти. Был объявлен конкурс среди архитекторов на сооружение объекта.
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