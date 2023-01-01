Алёна Бронникова В Перми обсудили идеи памятника героям СВО в сквере у Дома чекистов Мэрия проводит конкурс среди архитекторов на сооружение объекта Поделиться Твитнуть

Дом Чекиста

permkrai.ru

В Перми филиал фонда «Защитники Отечества» провёл встречу, в рамках которой обсуждалась концепция создания памятника участникам специальной военной операции. Как сообщает организация, установить объект планируется в сквере у Дома чекистов на улице Сибирская, 32.

Предложение по увековечиванию памяти героев СВО было поддержано администрациями Перми и Пермского края. Сейчас среди архитекторов проводится конкурс на сооружение объекта.

Руководители НКО «Боевое братство» и «Союз ветеранов Афганистана», ветераны локальных конфликтов, а также представители ЧВК «Вагнер» и других формирований, участвующих в СВО поделились мнениями о создании памятника.

«Сохранение памяти бойцов, геройски выполнивших свой долг по защите Родины - одна из задач нашего фонда. Мы поддерживаем инициативу создания монумента участникам СВО в Перми. Ещё одна наша обязанность - это забота о родных, близких, о семьях наших героев», - отметил куратор филиала фонда «Защитники Отечества» в Пермском крае Константин Строгий.

Ранее сообщалось, что средства, которые выделил частный спонсор на строительство арт-объекта «Доисторическая ракушка» (18,6 млн руб.) в Перми, могут быть использованы на возведение памятника героям СВО в сквере у Дома чекистов на ул. Сибирской. Об отказе установки «ракушки» на месте демонтированных киосков напротив ЦУМа городские власти сообщили в октябре.





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