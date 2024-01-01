Максим Артамонов В Перми виновника смертельной аварии у ЦУМа оставили в СИЗО до 1 мая Его адвокат просил изменить меру пресечения Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский краевой суд оставил без изменения меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении виновника смертельного ДТП в центре Перми Богдана Сулиги. Ему вменяют в вину п.«б» ч.4 ст.264 УК РФ — Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека, сопряжённое с оставлением места совершения преступления. Об этом сообщает пресс-служба краевого суда.

Сулига пробудет в СИЗО до 1 мая.

Как писал «Новый компаньон», ранее в Ленинский районный суд Перми поступила жалоба от адвоката Сулиги. Защитник пытался оспорить избранную в отношении лихача меру пресечения и перевести своего подзащитного из СИЗО под домашний арест.

Смертельное ДТП в центре Перми произошло 3 марта в 06:12. Автомобиль Nissan Teana, за рулём которого был Сулига, ехал по Компросу по направлению к Каме и на перекрёстке с ул. Ленина, выехав на запрещающий сигнал светофора, сбил трёх пешеходов, которые переходили дорогу по «зебре» на зелёный сигнал светофора. Девушка 2005 г.р. погибла на месте, а двоих 18-летних молодых людей госпитализировали. Похороны студентки состоялись 5 марта.

В социальных сетях было опубликовано видео (18+) момента аварии. Шофёра задержали спустя сутки. Ему предъявили обвинения и отправили в СИЗО до 1 мая.

Сейчас состояние двух пострадавших молодых людей врачи оценивают как удовлетворительное. Они лечатся в больнице.

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