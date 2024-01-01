В Пермском крае 5 марта простятся с 18-летней студенткой, погибшей в ДТП у ЦУМа Похороны пройдут в Чусовом Поделиться Твитнуть

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Во вторник, 5 марта, в Чусовом состоятся похороны 18-летней девушки, погибшей в дорожно-транспортном происшествии у ЦУМа в Перми. Об этом в социальных сетях рассказала мать студентки. Прощание пройдёт по ул. Первомайской, 3. «Ориентировочно в 11.30 привезут из Перми, — написала она. — Трагически оборвалась жизнь прекрасной девушки, моей дочери».

Девушка родилась и выросла в п. Лямино Чусовского округа, училась в Пермском институте железнодорожного транспорта. Она проходила целевое обучение, после чего должна была по распределению получить место работы на железной дороге. В момент ДТП она с друзьями шла в общежитие.

Молодой человек студентки рассказал 59.ru, что его девушка была доброй и целеустремлённой, для него она была человеком, который придавал ему сил двигаться дальше. «Она давала мотивацию, — признался он. — Дарила нам тепло и веру в самих себя, была очень умна».

Напомним, утром 3 марта в центре Перми группа молодёжи (пять человек) переходила Комсомольский проспект по пешеходному переходу на зелёный сигнал светофора. В этот момент на полном ходу трёх человек сбила иномарка. ЧП зафиксировали камеры видеонаблюдения. 18-летняя студентка из Чусового погибла на месте. Двое молодых людей, её ровесников, получили серьёзные травмы, они госпитализированы и находятся в состоянии средней степени тяжести. Ещё двое не пострадали, они успели отбежать.

Водитель иномарки, сбивший молодых людей, скрылся с места происшествия.

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