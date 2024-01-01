На камеру попал момент смертельного ДТП у ЦУМа в Перми Девушка скончалась на месте аварии, ещё два человека ранены Поделиться Твитнуть

скриншот с камер видеонаблюдения: момент аварии на переходе у ЦУМа 3 марта

В социальных сетях появилось видео (18+) момента аварии возле пермского ЦУМа утром 3 марта. На кадрах видно, как пятеро человек переходят дорогу по «зебре» на зелёный сигнал светофора. Два человека, увидев несущуюся на них машину, успели отбежать, а трёх молодых людей на большой скорости снёс автомобиль. На фото — момент за секунду до столкновения иномарки с людьми.

В пресс-службе УВД Перми рассказывали, что ДТП случилось в субботу в 06.12. Nissan Teana под управлением водителя 1992 г.р. ехал по Комсомольскому проспекту по направлению к Каме (от ул. Пермской в сторону ул. Петропавловской), на перекрёстке с ул. Ленина выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с Hyundai Solaris, который двигался по ул. Ленина в сторону ул. Газеты "Звезда". После этого Nissan Teana наехал на трёх пешеходов. Девушка 2005 г.р. погибла на месте, ещё двоих 18-летних молодых людей госпитализировали. По факту ДТП ведётся проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В Перми прокуратура начала проверку по факту данного ДТП. По её результатам будет дана правовая оценка законности принятого правоохранительными органами решения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.