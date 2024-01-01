Максим Артамонов В Перми прокуратура проводит проверку по факту смертельного ДТП у ЦУМа Погибла 18-летняя девушка, переходившая дорогу на «зелёный» сигнал светофора Поделиться Твитнуть

Прокуратура Ленинского района Перми взяла на контроль ход процессуальной проверки, который сейчас проводит полиция по факту ДТП в у ЦУМа с двумя пострадавшими и одной погибшей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«По предварительной информации, водитель автомобиля допустил выезд на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкновение с другим автомобилем, после чего его отбросило на переходивших по пешеходному переходу молодых людей», — рассказали в прокуратуре.

Авария произошла утром 3 марта. Автомобиль Nissan Teana двигался по Комсомольскому проспекту от ул. Пермской в сторону ул. Петропавловской и выехал на «красный», затем он столкнулся с Hyundai Solaris, ехавшим по ул. Ленина в сторону ул. Газеты «Звезда».

После столкновения Nissan Teana наехал на трёх пешеходов, которые переходили дорогу на «зелёный». В результате аварии девушка 2005 г.р. погибла на месте, ещё двоих молодых людей госпитализировали.

Как уточнили в прокуратуре, в ходе проверки будет дана правовая оценку законности принятого правоохранительными органами решения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.