Максим Артамонов В центре Перми из-за ДТП двух автомобилей погибла 18-летняя девушка Авария произошла напротив ЦУМа Поделиться Твитнуть

Скриншот: ТГ-канал ЧП "Пермь Новости"

Утром 3 марта две иномарки попали аварию, результатом которой стала гибель девушки-пешехода, которая переходила дорогу на «зелёный» сигнал светофора, и госпитализацию двух молодых людей. Видео происшествия появилась в telegram-канале «ЧП Пермь Новости».

В видеозаписи запечатлён момент аварии.

Издание Properm.ru со ссылкой на УВД Перми сообщает, что авария случилась 06:12 минут.

Автомобиль Nissan Teana, за рулём которого был водитель 1992 года рождения, двигался по Комсомольскому проспекту от улицы Пермской в сторону улицы Петропавловской. Автомобиль выехал на «красный» и столкнулся с Hyundai Solaris, ехавшим по улице Ленина в сторону улицы Газеты Звезда.

После столкновения Nissan Teana наехал на трёх пешеходов, которые переходили дорогу на «зелёный». В результате аварии девушка 2005 года рождения погибла на месте, ещё двоих молодых людей госпитализировали.

В пресс-службе краевого издания подтвердили изданию эту информацию.

Сообщается, что виновник ДТП скрылся с места преступления.

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