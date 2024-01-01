В минздраве рассказали о состоянии раненых в ДТП у пермского ЦУМа В аварии пострадали три человека, один из них погиб Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В министерстве здравоохранения Пермского края рассказали о состоянии двух молодых людей 2005 г.р., сбитых иномаркой утром 3 марта на пешеходном переходе возле ЦУМа в Перми.

«Оба госпитализированы, находятся в состоянии средней степени тяжести», — ответили на вопрос «Нового компаньона» в пресс-службе ведомства.

Напомним, в субботу в 06.12 автомобиль Nissan Teana под управлением водителя 1992 г.р. ехал по Компросу по направлению к Каме и на перекрёстке с ул. Ленина, выехав на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris, который двигался по ул. Ленина в сторону ул. Газеты "Звезда". После этого Nissan Teana наехал на трёх пешеходов, которые переходили дорогу по «зебре» на зелёный сигнал светофора. Девушка 2005 г.р. погибла на месте, ещё двоих 18-летних молодых людей госпитализировали.

В социальных сетях появилось видео (18+) момента аварии.

В Перми прокуратура начала проверку по факту смертельного ДТП.

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