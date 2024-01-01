Состояние раненых в ДТП у пермского ЦУМа улучшилось Об этом сообщили в минздраве Поделиться Твитнуть

скриншот с камер видеонаблюдения: момент аварии на переходе у ЦУМа 3 марта

В министерстве здравоохранения Пермского края рассказали о состоянии двух молодых людей 2005 г.р., сбитых иномаркой утром 3 марта на пешеходном переходе возле ЦУМа в Перми.

«Оба мужчины продолжают лечение в условиях стационара, их состояние оценивается как удовлетворительное», — ответили на вопрос «Нового компаньона» в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее состояние пострадавших было «средней степени тяжести».

Напомним, 3 марта в 06.12 автомобиль Nissan Teana под управлением водителя 1992 г.р. ехал по Компросу по направлению к Каме и на перекрёстке с ул. Ленина, выехав на запрещающий сигнал светофора, сбил трёх пешеходов, которые переходили дорогу по «зебре» на зелёный сигнал светофора. Девушка 2005 г.р. погибла на месте, ещё двоих 18-летних молодых людей госпитализировали. Похороны студентки состоялись 5 марта.

В социальных сетях было опубликовано видео (18+) момента аварии. Шофёр был задержан спустя сутки. Ему предъявили обвинения и отправили в СИЗО до 1 мая.

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