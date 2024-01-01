Виновника смертельной аварии у ЦУМа в Перми арестовали Водитель признал свою вину Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю

Ленинский районный суд Перми 6 марта избрал меру пресечения водителю иномарки, устроившему смертельное ДТП возле ЦУМа утром в воскресенье. Богдан Сулига, так зовут мужчину, арестован на срок до 1 мая 2024 года.

На аресте настаивали следователи. Они заявили, что мужчина может скрыться или (и) оказать давление на свидетелей. В свою очередь водитель, которому уже предъявлены обвинения по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряжённое с оставлением места его совершения), признаёт свою вину.

Сулиге 31 год, он уроженец Таджикистана и гражданин РФ. Как было объявлено в суде, в момент аварии он был в машине вместе с женой. Вместе с ней они убежали с места происшествия. Свой поступок мужчина объяснил испугом, а не желанием избежать ответственности.

Напомним, ДТП произошло в 6 час. утра 3 марта. Иномарка под управлением Сулиги двигалась по Комсомольскому проспекту, водитель превысил допустимый скоростной режим и сбил трёх человек. Люди переходили проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате дорожно-транспортного происшествия 18-летняя девушка скончалась, ещё двое пострадавших, тоже 2005 г.р., госпитализированы с различными травмами.

Похороны студентки прошли 5 марта. Раненые находятся в больнице.

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