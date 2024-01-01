В Перми водителю предъявили обвинение в совершении смертельного ДТП возле ЦУМа
Следствие будет настаивать на аресте задержанного
Следователи следственного отдела по Ленинскому району Перми СУ СКР по Пермскому краю предъявили обвинение 31-летнему уроженцу Республики Таджикистан в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряжённое с оставлением места его совершения). Об этом сообщили в пресс-службе следкома.
По данным следствия, утром 3 марта 2024 года мужчина передвигался на автомобиле по Комсомольскому проспекту, превысил допустимый скоростной режим и сбил трёх пешеходов. Люди переходили проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Совершив ДТП, виновный скрылся с места аварии.
В результате дорожно-транспортного происшествия 18-летняя девушка скончалась, ещё двое пострадавших госпитализированы с различными травмами.
«Продолжается комплекс необходимых следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Следователем подготовлены материалы для направления в суд ходатайства об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в информации ведомства.
Судя по распространённой накануне ориентировке, обвинения предъявлены Богдану Сулиге 1992 г.р., проживавшему в Кондратово Пермского МО.
Похороны погибшей студентки прошли 5 марта в Чусовом.
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