В Перми водителю предъявили обвинение в совершении смертельного ДТП возле ЦУМа Следствие будет настаивать на аресте задержанного Поделиться Твитнуть

Богдан Сулига

Архив ИД «Компаньон»

Следователи следственного отдела по Ленинскому району Перми СУ СКР по Пермскому краю предъявили обвинение 31-летнему уроженцу Республики Таджикистан в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряжённое с оставлением места его совершения). Об этом сообщили в пресс-службе следкома.

По данным следствия, утром 3 марта 2024 года мужчина передвигался на автомобиле по Комсомольскому проспекту, превысил допустимый скоростной режим и сбил трёх пешеходов. Люди переходили проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Совершив ДТП, виновный скрылся с места аварии.

В результате дорожно-транспортного происшествия 18-летняя девушка скончалась, ещё двое пострадавших госпитализированы с различными травмами.

«Продолжается комплекс необходимых следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Следователем подготовлены материалы для направления в суд ходатайства об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в информации ведомства.

Судя по распространённой накануне ориентировке, обвинения предъявлены Богдану Сулиге 1992 г.р., проживавшему в Кондратово Пермского МО.

Похороны погибшей студентки прошли 5 марта в Чусовом.

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