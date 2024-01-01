Максим Артамонов В Перми виновник смертельной аварии у ЦУМа обжалует арест Суд оставил его в СИЗО до 1 мая Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Ленинский районный суд Перми поступила жалоба от адвоката виновника смертельного ДТП в центре Перми Богдана Сулиги. Защитник пытается оспорить избранную в отношении лихача меру пресечения и перевести своего подзащитного из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщает издание Properm.

Ожидается, что 12 марта жалобу передадут на рассмотрение в Пермский краевой суд.

Смертельное ДТП в центре Перми произошло 3 марта в 06:12. Автомобиль Nissan Teana, за рулём которого был Сулига, ехал по Компросу по направлению к Каме и на перекрёстке с ул. Ленина, выехав на запрещающий сигнал светофора, сбил трёх пешеходов, которые переходили дорогу по «зебре» на зелёный сигнал светофора. Девушка 2005 г.р. погибла на месте, а двоих 18-летних молодых людей госпитализировали. Похороны студентки состоялись 5 марта.

В социальных сетях было опубликовано видео (18+) момента аварии. Шофёра задержали спустя сутки. Ему предъявили обвинения и отправили в СИЗО до 1 мая.

Сейчас состояние двух пострадавших молодых людей врачи оценивают как удовлетворительное. Они лечатся в больнице.

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