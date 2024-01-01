Многоквартирные дома в Соликамске снова остались без отопления МУП «Теплоэнерго» проводит технологические работы на сетях Поделиться Твитнуть

Соликамск / фото: ilipin.livejournal.com

В среду, 17 января, несколько многоквартирных домов Соликамска Пермского края остались без отопления и горячей воды. Об этом сообщили в соликамском МУП «Теплоэнерго».

Под временное отключение тепла попали дома по следующим адресам: ул. Володарского, 26, 28, 30а, ул. Р. Люксембург, 15а, 17, 21. В организации пояснили, что подача теплоносителя прекращена в связи с проведением технологических работ на тепловых сетях. Они начались в 9.00 и продолжатся ориентировочно до 17.00.

При этом в «Теплоэнерго» предупредили, что может не сработать запорная арматура, и тогда отопление пропадёт в домах по адресам ул. Разина, 39, 41, 43, 45; ул. Р. Люксембург, 17а, 19, 19а, 21; ул. Белинского, 18; ул. Матросова, 26, 28, 32, 34, 35, 36, 37, 39; а также в МАУК «Социально-культурное объединение «Соликамский горизонт» (ул. Матросова, 38) и в «Библиотеке семейного чтения» Филиал №7 (ул. Матросова, 30).

Напомним, с 12 по 15 декабря 2023 года в Соликамске произошло несколько порывов на теплосетях, оставивших около тысячи жителей без отопления. В результате замглавы Соликамска по вопросам ЖКХ Андрей Рыков был снят с должности. По собственному желанию ушёл с поста вице-мэр Андрей Швецов, курировавший вопросы общественной безопасности. Глава Соликамска Евгений Самоуков получил выговор от губернатора. В МУП «Теплоэнерго» должна была пройти большая проверка минЖКХ. Кроме того, ситуацией с отключением тепла в городе заинтересовались СКР и генпрокуратура.

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