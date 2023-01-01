Алёна Бронникова Администрацию Соликамска покинул ещё один вице-мэр Андрей Швецов курировал вопросы общественной безопасности Поделиться Твитнуть

В структуре администрации Соликамска продолжаются изменения. Как сообщает telegram-канал «СлуховойАнализатор», ещё один заместитель главы городского округа покинул должность. Это второе увольнение после масштабной коммунальной аварии, оставившей около тысячи жителей без отопления.

Сообщается, что решение об уходе по собственному желанию принял вице-мэр Андрей Швецов, курировавший вопросы общественной безопасности. Его место может занять Сергей Майструк, который сейчас работает начальником управления муниципального контроля.

Напомним, с 12 по 15 декабря в Соликамске произошло несколько порывов на теплосетях, оставивших около тысячи жителей без отопления. В результате замглавы Соликамска по вопросам ЖКХ Андрей Рыков был снят с должности. Сейчас его должность, по версии telegram-канала, в статусе и.о. исполняет начальник финансового отдела администрации Игорь Савинов.

Глава Соликамска Евгений Самоуков получил выговор от губернатора. После этого в своём тг-канале пригрозил критиковавшим власть горожанам полицией. Губернатор Дмитрий Махонин на встрече с редакторами СМИ отметил, что ему не понятна реакция мэра и добавил, что надо было извиниться перед людьми за доставленные неудобства.





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