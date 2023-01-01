Максим Артамонов В Перми ветераны ЗиДа подали жалобу в Генпрокуратуру РФ и налоговую службу Они просят отстранить конкурсного управляющего предприятия Льва Шляпина Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Ветераны ФГУП «Машзавод им. Ф.Э. Дзержинского» (ЗиД) 20 декабря обратились в Управление ФНС по Пермскому краю с требованием инициировать судебный процесс по отстранению конкурсного управляющего ЗиДа Льва Шляпина. Об этом они рассказали «Новому компаньону».

Заявители считают «недопустимым бездействие государственных органов при махинациях с государственным имуществом в период спецоперации на Украине». В связи с этим ветераны завода обратились и в уполномоченный орган, каким является УФНС России по Пермскому краю, чтобы он подал заявление в Арбитражный суд об отстранении Шляпина.

Фото предоставлено ветеранами ЗиДа

«Как основной кредитор завода и сторона по делу ФНС вправе инициировать судебный процесс», — говорится в заявлении.

Месяц назад аналогичное заявление было подано в краевую прокуратуру. В нём требовалось отстранить Шляпина от обязанностей на ЗиДе и взыскать с него деньги, полученные в период, когда он, по мнению авторов письма, незаконно занимал место управляющего. Известно, что надзорный орган переправил заявление в Росреестр. В связи с этим 17 декабря была подана жалоба в Генпрокуратуру РФ — уже на бездействие региональной прокуратуры.

Ветераны ЗиДа считают, что Лев Шляпин должен быть уволен с поста конкурсного управляющего по тем же основаниям, по которым в ноябре 2023 года Арбитражный суд Москвы отстранил Шляпина от аналогичной должности на столичном предприятии ОАО «Завод Электроприбор».

В частности, столичный суд пришёл в выводу, что у Шляпина на момент назначения конкурсным управляющим было недостаточно стажа.

Напомним, процесс банкротства пермского завода начался в 2005 году. Шляпин был назначен конкурсным управляющим ЗиДа осенью 2020 года. В 2023-м московское ООО «ПСК Спецпроектстрой» купило активы завода за 725 млн руб., но затем договор купли-продажи был расторгнут.

В начале декабря конкурсным управляющим ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» были объявлены новые итоги торгов по продаже имущественного комплекса предприятия. Покупателем названо Акционерное общество «Научно-производственное объединение «Курганприбор» (расположено в Кургане). Компания приобрела актив за 725 млн руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.