Заключён договор о продаже машиностроительного завода им. Дзержинского в Перми
Предприятие за 725 млн рублей купило ООО «ПСК «Спецпроектстрой»
Новым владельцем имущественного комплекса ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» стало ООО «ПСК «Спецпроектстрой». Договор купли-продажи подписан конкурсным управляющим завода Львом Шляпиным и представителями «Спецпроектстроя». Об этом изданию «Коммерсантъ-Прикамье» сообщил источник в промышленных кругах.
Ранее сообщалось, что в апреле ООО стало единственным участником и победителем торгов, объявленных в рамках банкротства ФГУП. Сумма сделки составила 725 млн руб.
Лев Шляпин подтвердил информацию о подписании договора. По его словам, в течение месяца после опубликования протокола торгов РФ не уведомила его о своём желании воспользоваться правом преимущественного выкупа имущества завода. В такой ситуации договор подписывается с победителем торгов.
По данным источников, ООО «Спецпроектстрой» может действовать в интересах кировского производителя ракет АО «ВМП «Авитек»» (входит в холдинг «Алмаз-Антей»).
Напомним, ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» находится в процедуре банкротства с 2005 года. Сумма кредиторской задолженности ФГУП составляет около 400 млн руб. С 12 декабря 2022 года имущественный комплекс завода был выставлен на торги в форме публичного предложения единым лотом. Его начальная цена составила 3,621 млрд руб. Каждые семь календарных дней она снижалась на 5%, но не могла упасть ниже 5% от начальной.
Предприятие производит комплектующие для боевых частей ракет, масляные сепараторы, которые используются на судах ВМФ, а также гражданскую продукцию.
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