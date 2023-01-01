Заключён договор о продаже машиностроительного завода им. Дзержинского в Перми Предприятие за 725 млн рублей купило ООО «ПСК «Спецпроектстрой» Поделиться Твитнуть

Завод им. Дзержинского

Константин Долгановский

Новым владельцем имущественного комплекса ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» стало ООО «ПСК «Спецпроектстрой». Договор купли-продажи подписан конкурсным управляющим завода Львом Шляпиным и представителями «Спецпроектстроя». Об этом изданию «Коммерсантъ-Прикамье» сообщил источник в промышленных кругах.

Ранее сообщалось, что в апреле ООО стало единственным участником и победителем торгов, объявленных в рамках банкротства ФГУП. Сумма сделки составила 725 млн руб.

Лев Шляпин подтвердил информацию о подписании договора. По его словам, в течение месяца после опубликования протокола торгов РФ не уведомила его о своём желании воспользоваться правом преимущественного выкупа имущества завода. В такой ситуации договор подписывается с победителем торгов.

По данным источников, ООО «Спецпроектстрой» может действовать в интересах кировского производителя ракет АО «ВМП «Авитек»» (входит в холдинг «Алмаз-Антей»).

Напомним, ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» находится в процедуре банкротства с 2005 года. Сумма кредиторской задолженности ФГУП составляет около 400 млн руб. С 12 декабря 2022 года имущественный комплекс завода был выставлен на торги в форме публичного предложения единым лотом. Его начальная цена составила 3,621 млрд руб. Каждые семь календарных дней она снижалась на 5%, но не могла упасть ниже 5% от начальной.

Предприятие производит комплектующие для боевых частей ракет, масляные сепараторы, которые используются на судах ВМФ, а также гражданскую продукцию.

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