Максим Артамонов
Завод им. Дзержинского в Перми продан московской компании «Спецпроектстрой»
Сумма сделки — 725 млн рублей
Имущественный комплекс ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» (ЗиД) за 725 млн руб. приобрело московское ООО «ПСК «Спецпроектстрой». Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».
При этом предприятие продано по минимальной цене. Торги по продаже начались ещё в 2022 году с отметки в 4,027 млрд руб. и должны были завершиться 1 мая, однако московская компания не стала ждать их окончания.
По данным издания, завод был приобретён в интересах производителя ракет «Авитек» из Кирова, который является заказчиком пермского предприятия.
ООО «Проектно-строительная компания «Специальное проектирование и строительство» зарегистрировано в 2021 году с уставным капиталом в 100 тыс. руб. Ранее компания называлась «Частное охранное предприятие «Блокпост». Основной вид деятельности — производство оружия и боеприпасов, строительство кораблей, судов и плавучих конструкций, военных боевых машин.
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