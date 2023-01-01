Максим Артамонов Завод им. Дзержинского в Перми продан московской компании «Спецпроектстрой» Сумма сделки — 725 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Имущественный комплекс ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» (ЗиД) за 725 млн руб. приобрело московское ООО «ПСК «Спецпроектстрой». Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

При этом предприятие продано по минимальной цене. Торги по продаже начались ещё в 2022 году с отметки в 4,027 млрд руб. и должны были завершиться 1 мая, однако московская компания не стала ждать их окончания.

По данным издания, завод был приобретён в интересах производителя ракет «Авитек» из Кирова, который является заказчиком пермского предприятия.

ООО «Проектно-строительная компания «Специальное проектирование и строительство» зарегистрировано в 2021 году с уставным капиталом в 100 тыс. руб. Ранее компания называлась «Частное охранное предприятие «Блокпост». Основной вид деятельности — производство оружия и боеприпасов, строительство кораблей, судов и плавучих конструкций, военных боевых машин.

Осенью прошлого года ЗиД начал работать круглосуточно. Руководство предприятия объявило о дополнительном наборе сотрудников. А в начале этого года стало известно, что завод готов принять на работу ещё 200 сотрудников. Сообщалось, что штат рабочих на предприятии может приблизиться к 1 тыс. чел.





Напомним, с 2005 года завод находится в процедуре банкротства. Сумма кредиторской задолженности ФГУП составляет около 400 млн руб.





В феврале этого года стало известно , что у ЗиДа недостаточно средств для погашения долгов.





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