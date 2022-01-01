Завод им. Дзержинского в Перми начал работать круглосуточно Предприятие также объявило о дополнительном наборе сотрудников Поделиться Твитнуть

ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» (ЗиД) перешло на трёхсменный режим работы. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Это связано с возросшим оборонзаказом. Завод изготавливает комплектующие для ракет, и, по словам администрации, полностью обеспечен контрактами на текущий и следующие годы.

Конкурсный управляющий ЗиД Лев Шляпин сообщил также, что предприятие объявило о дополнительном наборе сотрудников. Он уточнил, что за последнее время на завод было принято примерно 20 человек и приём продолжается.

Напомним, с 2005 года завод находится в процедуре банкротства. Сумма кредиторской задолженности ФГУП составляет около 400 млн руб.

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