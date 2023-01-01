Максим Артамонов У завода Дзержинского в Перми недостаточно средств для погашения долгов Конкурсный управляющий сделал заключение по предложению основного кредитора предприятия Поделиться Твитнуть

Конкурсный управляющий ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» (ЗиД) Лев Шляпин сделал заключение по предложению основного кредитора предприятия — ФНС о возможности мирового соглашения. В этом документе говорится, что в существующих условиях предприятие не может погасить задолженность перед уполномоченным органом даже с учётом роста гособоронзаказа.

По данным издания «Коммерсантъ-Прикамье», в заключении также отмечается, что маржинальность подобных контрактов низкая, а предприятие обслуживает ещё текущие платежи. По мнению экспертов, уполномоченный орган может обратиться в российское правительство с просьбой списать задолженности перед бюджетом.

Осенью прошлого года ЗиД начал работать круглосуточно. Руководство предприятия объявило о дополнительном наборе сотрудников. А в начале этого года стало известно, что завод готов принять на работу ещё 200 сотрудников. Сообщалось, что штат рабочих на предприятии может приблизиться к 1 тыс. чел.

Напомним, с 2005 года завод находится в процедуре банкротства. Сумма кредиторской задолженности ФГУП составляет около 400 млн руб.

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