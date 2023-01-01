Завод Дзержинского в Перми объявил о приёме на работу ещё 200 сотрудников Штат рабочих на предприятии может приблизиться к 1 тысяче человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермское ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» готово принять на работу ещё 200 сотрудников. Предприятию требуются рабочие, в основном станочники.

О планах по расширению штата конкурсный управляющий предприятия Лев Шляпин рассказал изданию «Коммерсант-Прикамье». Сейчас на ФГУП уже работают 770 человек, это на 220 больше, чем было год назад.

Управляющий ЗиДа пояснил, что у завода много заказов на длительную перспективу.

Напомним, прошлой осенью часть производств завода, занятых выполнением оборонного заказа, перешла на работу в три смены.

Предприятие производит комплектующие для боевых частей ракет, масляные сепараторы, которые используются на судах ВМФ, а также гражданскую продукцию. С 2005 года завод находится в процедуре банкротства.





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