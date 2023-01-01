​Завод Дзержинского в Перми может выйти из многолетней процедуры банкротства Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На собрании кредиторов пермского ФГУП «Машзавод им. Ф.Э. Дзержинского» представители УФНС РФ по Пермскому краю предложили конкурсному управляющему предприятия Льву Шляпину проработать вопрос урегулирования имеющейся задолженности предприятия путём заключения мирового соглашения в деле о банкротстве. Об этом сообщается на сайте ЕФРСБ.

Налоговая служба также предложила Шляпину в срок до 27 февраля представить кредиторам результаты с приложением соответствующего анализа, расчёт графика погашения задолженности с учётом объёмов производства и реализации продукции в рамках государственных оборонных заказов и мотивированное заключение о целесообразности заключения мирового соглашения в деле о банкротстве должника.

Собранием кредиторов предложение было поддержано.

Напомним, в 2010 году суд признал завод им. Дзержинского банкротом. Тогда же в отношении организации было открыто конкурсное производство и впервые начата процедура ликвидации юрлица.

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