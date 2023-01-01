Максим Артамонов Ветераны пермского ЗиДа потребовали отстранить от должности конкурсного управляющего Они написали заявление в краевую прокуратуру Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Ветераны ФГУП «Машзавод им. Ф.Э. Дзержинского» обратились с заявлением (копия есть в распоряжении редакции «Нового компаньона») в краевую прокуратуру. В своём обращении они просят проверить законность назначения Льва Шляпина конкурсным управляющим предприятия. Шляпин занимает эту должность с осени 2020 года.

В заявлении ветераны просят отстранить Шляпина от обязанностей на ЗиДе и взыскать с него деньги, полученные в период, когда он, по мнению авторов письма, незаконно занимал место управляющего.

Заявители сослались на решение Арбитражного суда Москвы, который 14 ноября удовлетворил иск АО «НПП «Профиль» об отстранении Льва Шляпина от должности на столичном предприятии ОАО «Завод Электроприбор», где он тоже был конкурсным управляющим.

Столичный суд пришёл в выводу, что у арбитражного управляющего должен быть стаж работы на предприятиях или в организациях оборонно-промышленного комплекса либо на иных стратегических предприятиях или в организациях не менее пяти лет, из них — не менее 1 года стажа руководящей работы. Общий стаж работы Шляпина на момент его утверждения конкурсным управляющим ОАО «Завод Электроприбор» составлял менее пяти лет. Кроме того, суд установил, что Шляпин допускал «неоднократные существенные факты ненадлежащего исполнения своих обязанностей, выразившееся в нарушении им законодательства при осуществлении своих полномочий».

В связи с этим ветераны ЗиДа просят прокуратуру Пермского края обязать Шляпина «возместить государству в полном объёме денежные средства, необоснованно полученные им в качестве ежемесячного вознаграждения арбитражному управляющему ФГУП «Машзавод им. Ф.Э. Дзержинского», в течение всего периода нахождения на данной должности».

Также ветераны ЗиДа требуют «принять меры прокурорского реагирования к должностным лицам, допустившим назначение Шляпина конкурсным управляющим, поскольку это нарушает требования к кандидатуре арбитражного управляющего в деле о банкротстве стратегического предприятия или организации».

Процесс банкротства пермского завода начался в 2005 году. В 2023-м московское ООО «ПСК Спецпроектстрой» купило активы завода за 725 млн руб., но затем договор купли-продажи был расторгнут. Позже комплекс был повторно выставлен на продажу, но процедуру прервал иск, поданный Генпрокуратурой.

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