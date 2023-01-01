Алёна Бронникова Торги по продаже пермского завода Дзержинского приостановлены Продажа приостановлена в связи с иском Генпрокуратуры РФ Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Конкурсный управляющий ФГУП «Машзавод им. Ф.Э. Дзержинского» Лев Шляпин объявил о приостановлении торгов по продаже имущественного комплекса предприятия. Информация появилась на ЕФРСБ.

«Организатор торгов конкурсный управляющий ФГУП "Машзавод им. Ф.Э. Дзержинского" Шляпин Лев Александрович сообщает о приостановлении торгов по продаже имущества должника в связи с наличием обособленного спора. О возобновлении торгов будет объявлено дополнительно», — опубликовано на сайте.

Перенос торгов связан с иском Генпрокуратуры РФ, сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». В июле надзорный орган обратился в суд с требованием изъять имущественный комплекс завода и передать его в государственную казну.

«Новый компаньон» сообщал о торгах по продаже имущества ЗиДа в апреле этого года. Московская ПСК «Спецпроектстрой» приобрела имущественный комплекс предприятия за 725 млн руб. В мае Минпромторг РФ обратился в суд с иском об оспаривании торгов, затем к спору присоединились Росимущество и Генпрокуратура РФ.

В августе Лев Шляпин заявил о расторжении договора купли-продажи, заключённого между заводом и «Спецпроектстрой». Конкурсный управляющий пояснил, что это связано с отзывом лицензии у покупателя на работу со сведениями, составляющими гостайну. После этого Минпромторг и Росимущество не воспользовались правом преимущественного выкупа пермского предприятия. Его вновь выставили на торги.

Объявление о продаже в форме публичного предложения появилось 20 сентября. Начальная цена составила 725 млн руб.

















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