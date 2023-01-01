Договор купли-продажи пермского завода Дзержинского расторгнут Минпромторг РФ отозвал у покупателя лицензию на работу со сведениями, составляющими гостайну Поделиться Твитнуть

Конкурсный управляющий ФГУП «Машзавод им. Ф.Э. Дзержинского» Лев Шляпин объявил о расторжении договора купли-продажи, заключённого между ФГУП и ООО ПСК «Спецпроектстрой» 22 мая 2023 года. Информация появилась на ЕФРСБ, на ресурсе уточняется, что договор расторгнут 18 августа.

Лев Шляпин пояснил, что это связано с тем, что минпромторг РФ отозвал у ООО лицензию на работу со сведениями, составляющими гостайну. «Мы понимаем, что не можем передать этой компании имущество и секретную документацию, необходимую для выполнения гособоронзаказа, — цитирует Шляпина «Коммерсантъ-Прикамье», — в итоге стороны заключили соглашение о расторжении договора».

Напомним, в апреле этого года состоялись торги по продаже имущественного комплекса ЗиДа. Победителем была признана московская ПСК «Спецпроектстрой». Имущественный комплекс завода был продан за 725 млн руб. Однако в мае минпромторг РФ обратился с иском об оспаривании торгов. Затем к спору присоединились Росимущество и прокуратура.

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