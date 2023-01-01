Максим Артамонов Конкурсного управляющего ЗиДа отстранили от аналогичной должности в московском стратегическом предприятии Лев Шляпин работал на ОАО «Завод Электроприбор» Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск АО «НПП «Профиль» об отстранении конкурсного управляющего столичного предприятия ОАО «Завод Электроприбор» Льва Шляпина, который также является конкурсным управляющим ФГУП «Машзавод им. Ф.Э.Дзержинского» в Перми, от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве. Это заявление поддержали представители УФНС России по Москве и Генпрокуратуры России.

Как следует из определения суда, ОАО «Завод Электроприбор» было признано несостоятельным (банкротом) 5 февараля 2021 года. В отношении него было открыто конкурсное производство, а конкурсным управляющим утверждён Лев Шляпин. Фирма «НПП «Профиль», которая была кредитором предприятия, обратилась в суд, утверждая, что кандидатура Шляпина не отвечала и не отвечает требованиям, предъявляемым к арбитражному управляющему стратегического предприятия.

«Судом по итогам исследования и оценки представленных доказательств, проверки доводов и возражений сторон установлены обстоятельства, объективно препятствовавшие утверждению Шляпина Л.А. арбитражным управляющим по настоящему делу, которые существовали на момент его утверждения и наличествуют в настоящее время», — говорится в определении суда.

В частности, суд уточнил, что кроме существующих требований к кандидатуре арбитражного управляющего, правительство вправе установить перечень дополнительных требований,являющихся обязательными при утверждении арбитражным судом кандидатуры арбитражного управляющего в деле о банкротстве стратегических предприятия или организации. Например, у арбитражного управляющего должен быть стаж работы на предприятиях или в организациях оборонно-промышленного комплекса либо на иных стратегических предприятиях или в организациях не менее 5 лет, из них не менее 1 года стажа руководящей работы.

В то же время суд установил, что общий стаж работы Шляпина на момент его утверждения конкурсным управляющим ОАО «Завод Электроприбор» составлял менее пяти лет. При этом, из данных ЕГРЮЛ не усматривается, что данные юридические лица осуществляли (осуществляют) деятельность в сфере оборонно-промышленного комплекса, не являются стратегическими предприятиями и не состоят в реестре соисполнителей государственного оборонного заказа.

Кроме того, суд установил, что Шляпин допускал «неоднократные существенные факты ненадлежащего исполнения, выразившиеся в нарушении им законодательства при осуществлении своих полномочий"

В итоге суд постановил отстранить Льва Шляпина от должности арбитражного управляющего столичного предпритятия. Вместо него на эту должность назначен Валерий Кубелун.

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