Пермский машзавод Дзержинского купил «Курганприбор»

Сумма сделки составила 725 млн рублей

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Курганприбор

фото: oblast45.ru

Конкурсным управляющим ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» Львом Шляпиным объявлены итоги торгов по продаже имущественного комплекса предприятия. Покупателем названо Акционерное общество «Научно-производственное объединение «Курганприбор» (расположено в Кургане). Компания приобрела актив ровно за 725 млн руб. Информация опубликована на ЕФРСБ.

АО «НПО «Курганприбор» является российским предприятием, производящим капсюльные втулки для артиллерийских выстрелов сухопутных войск и военно-морского флота; взрыватели для танковых выстрелов, сухопутной и морской артиллерии, ракетных систем залпового огня, зенитно-ракетных комплексов, управляемых и неуправляемых авиационных ракет и авиационного бомбового вооружения.

На сайте НПО говорится, что «Курганприбор» — общепризнанный лидер в своей отрасли. Его изделия представлены во всех родах войск. На региональном и российском рынке взрывателей реактивной, ствольной и минометной артиллерии курганскому предприятию принадлежит не менее 60% от всего объёма продукции

В НПО трудятся 2,3 тыс. сотрудников, объём производства превышает 4 млрд руб.

«Курганприбор» уже второй покупатель имущественного комплекса пермского завода в этом году. В апреле торги выигрывала московская компания «ПСК «Спецпроектстрой». Позднее договор купли-продажи с ней был расторгнут.

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