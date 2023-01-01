Пермский машзавод Дзержинского купил «Курганприбор» Сумма сделки составила 725 млн рублей Поделиться Твитнуть

Конкурсным управляющим ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» Львом Шляпиным объявлены итоги торгов по продаже имущественного комплекса предприятия. Покупателем названо Акционерное общество «Научно-производственное объединение «Курганприбор» (расположено в Кургане). Компания приобрела актив ровно за 725 млн руб. Информация опубликована на ЕФРСБ.

АО «НПО «Курганприбор» является российским предприятием, производящим капсюльные втулки для артиллерийских выстрелов сухопутных войск и военно-морского флота; взрыватели для танковых выстрелов, сухопутной и морской артиллерии, ракетных систем залпового огня, зенитно-ракетных комплексов, управляемых и неуправляемых авиационных ракет и авиационного бомбового вооружения.

На сайте НПО говорится, что «Курганприбор» — общепризнанный лидер в своей отрасли. Его изделия представлены во всех родах войск. На региональном и российском рынке взрывателей реактивной, ствольной и минометной артиллерии курганскому предприятию принадлежит не менее 60% от всего объёма продукции

В НПО трудятся 2,3 тыс. сотрудников, объём производства превышает 4 млрд руб.

«Курганприбор» уже второй покупатель имущественного комплекса пермского завода в этом году. В апреле торги выигрывала московская компания «ПСК «Спецпроектстрой». Позднее договор купли-продажи с ней был расторгнут.

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