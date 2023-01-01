Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Открылась выставка пермской деревянной скульптуры в Ханты-Мансийске Многие экспонаты впервые покинули Пермь Поделиться Твитнуть

фото: Ксения Зубакина

В Музее природы и человека в Ханты-Мансийске 16 декабря открылась выставка «Пермские боги» (0 +), которая представляет зрителям произведения деревянной храмовой православной скульптуры XVIII — XIX веков из собрания Пермской художественной галереи. Кураторами выступили хранитель коллекции деревянной скульптуры Пермской галереи Ксения Зубакина и старший научный сотрудник отдела истории и этнографии Музея природы и человека Оксана Белогай.

По словам Ксении Зубакиной, эта выставка продолжает серию проектов, знакомящих посетителей музеев в разных городах России с пермской деревянной скульптурой в рамках празднования 300-летия Перми. Ранее деревянная скульптура выставлялась в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге, в настоящее время некоторые экспонаты демонстрируются в Государственной Третьяковской галерее и в Архангельске.

Однако, по словам куратора, нынешняя экспозиция принципиально отличается от предыдущих. Все прошлые выставки открывались тогда, когда ещё работала постоянная экспозиция в здании Спасо-Преображенского собора, и «на гастроли» ездили в основном экспонаты из запасников, сейчас же показаны некоторые ключевые предметы из постоянной экспозиции, например, великолепные резные Царские врата XVIII века.

Впервые удалось собрать полные ансамбли одного происхождения и авторства, которые ранее были разрознены: часть предметов находилась в экспозиции, часть — в хранении. Так, впервые в истории удалось показать композицию из пяти скульптур, происходящих из церкви Богоявления Нижнечусовских Городков. В Перми фигуры Богоматери и Иоанна находились в экспозиции, остальные в фондах, здесь же они воссоединились. Получилось собрать интересный состав из шести поздних скульптур работы Никона Кирьянова из деревни Габово: ангелы и херувимы — из экспозиции, а образы Христа — из фондов.

Ксения Зубакина поясняет, что выбор предметов для выездной выставки продиктован стремлением показать ярчайшие образцы барочной скульптуры. Разумеется, не обошлось и без Христа в темнице. В целом в экспозиции представлено 45 предметов из более чем 500, составляющих пермскую коллекцию деревянной скульптуры.

Основную экспозицию дополняет детская выставка, материалы которой знакомят юных посетителей с технологией создания деревянной скульптуры и способами сохранения уникальных православных памятников на примере работы реставраторов.

В 2022 году было заключено соглашение о сотрудничестве между правительствами Югры и Пермского края, предусматривающее взаимодействие в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и иных сферах. В 2023 году было подписано соглашение о сотрудничестве между Музеем природы и человека и Пермской государственной художественной галереей с целью реализации совместных проектов. Выставка «Пермские боги» стала первым из таких проектов.

Ранее директор Пермской художественной галереи Юлия Тавризян рассказала «Новому компаньону» о серии выставок, которые музей подготовил на время между закрытием экспозиции в соборе и переездом в новое здание на «Заводе Шпагина».

В Перми тоже открылась выставка из этой серии — «Территория памяти» в Центральном выставочном зале.

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