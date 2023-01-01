Пермская галерея представляет выставку «Память территории» Экспозиция будет представлена в ЦВЗ с 8 декабря по 4 февраля Поделиться Твитнуть

Савин Истома (уп. 1595 - 1629). Богоматерь Владимирская со "Сказанием о чудесах Владимирской иконы Божией Матери" в восемнадцати клеймах. 1580-е.

В Центральном выставочном зале Перми 8 декабря откроется выставка «Память территории» (6+). Это одно из событий, которые галерея инициировала на период между закрытием экспозиции в Спасо-Преображенском соборе и началом работы в новом здании на Заводе Шпагина.

Приглашённый куратор Анна Щербакова представит экспозицию, состоящую из предметов, которые связаны с важными историческими событиями и эпохами в истории Пермского края от древности до XXI века. Среди тем, которые затрагивает выставка, — пермский звериный стиль, пермская деревянная скульптура, народная культура коми-пермяков, творчество пермских художников, пермский балет, пермский ГУЛАГ, наследие Строгановых и другие важные страницы истории региона.

По замыслу куратора, это выставка-пазл: каждый элемент в ней связан с одним историческим сюжетом или явлением, но его можно сопоставить с другими явлениями или сюжетами и с другими экспонатами, и вместе они складываются в многофигурную картину исторической памяти Прикамья.

Блюдо с изображением Шапура III в борьбе с хищником. IV в. Иран, династия Сасанидов

На выставке будут представлены экспонаты из коллекции Пермской художественной галереи и других музеев Пермского края, а также из Санкт-Петербурга.

Пермская галерея представит экспонаты, связанные с феноменом деревянной скульптуры, памятниками иконописи и декоративно-прикладного искусства из наследия Строгановых. Чердынский краеведческий музей привезёт предметы пермского звериного стиля —подвески и бляхи VII-VIII веков. Коми-Пермяцкий краеведческий музей представит серию эскизов праздничного оформления к первой годовщине Красной армии, созданные Петром Субботиным-Пермяком в 1919 году, а Лысьвенский музей — изделия Лысьвенского металлургического завода 1930-х годов. На выставке можно будет также увидеть гравюры Анны Андржиевской (серия «Пилорама») из собрания музея PERMM, коми-пермяцкие народные костюмы из собрания Пермского краеведческого музея, эскиз Татьяны Бруни к балету «Лебединое озеро» 1943 года из собрания музея Пермского театра оперы и балета и другие экспонаты.

Особым участником выставки «Память территории» станет Государственный Эрмитаж. Один из главных музеев России предоставил на выставку кабинет Марьи Строгановой с часами работы аугсбургских мастеров (1700-1705) и сасанидское блюдо «Шапур III в борьбе с хищником» (IV век), найденное в Пермской губернии в 1907 году. В Перми эти предметы экспонируются впервые.

Выставка будет работать в Центральном выставочном зале (Комсомольский проспект, 10) до 4 февраля 2024 года.





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