Максим Артамонов В Нижнем Новгороде пермских богов увидели больше 10 тысяч человек Теперь выездную выставку ждёт Екатеринбург Поделиться Твитнуть

Фото предоставлены Нижегородским государственным художественным музеем

В Нижегородском государственном художественном музее завершилась выставка «Пермские боги», которую привозили из Перми. Она была приурочена к 300-летию столицы Прикамья. С конца февраля по начало мая её посетили 10 600 человек.

По словам куратора выставки, научного сотрудника Нижегородского государственного художественного музея Натальи Стариковой, эта выставка стала крупнейшим событием за последние годы несмотря на то, что до этого проходили и более масштабные выставочные проекты из центральных музеев страны.

На выездной выставке были представлены 74 деревянные скульптуры начала XVIII — начала XX веков из фондов галереи. Среди выставочных экспонатов — несколько скульптур Христа в темнице, образы Святого Николая, распятия, изображения святых и ангелов. В составе выставки и несколько скульптур, отреставрированных недавно в Научно-реставрационном центре им. Грабаря (Москва) и ранее не представленных публике.

Фото предоставлены Нижегородским государственным художественным музеем

Выставка проходила с 23 февраля по 9 мая и стала первым крупным событием в программе «Пермь-300» за пределами Прикамья.

Как рассказали в Нижегородском музее, «Пермские боги» вызвали ажиотаж. «Душой экспозиции» стал детский раздел. Видеоролики, снятые для детей в Пермской галерее, тактильный стенд, рассказывающий о том, как создавалась скульптура, столы, карандаши и простое предложение «нарисовать своего ангела» — породило особую атмосферу творчества и открытости в этом пространстве.

Фото предоставлены Нижегородским государственным художественным музеем

За время проведения выставки посетители нарисовали более 300 рисунков, причём рисовали не только дети, но и взрослые.

Напомним, с 26 мая пермских богов начнут показывать в Екатеринбургском музее изобразительных искусств. Выставка будет работать до 6 августа, ожидается, что её посетит не менее 25 тыс. человек. В экспозиции — 85 произведений из коллекции пермской деревянной скульптуры. Эта выставка — часть обменного проекта: в конце августа в Пермской художественной галерее откроется выставка каслинского чугунного литья из коллекции Екатеринбургского музея изобразительных искусств.

Коллекция деревянной храмовой скульптуры XVII — начала XX веков Пермской художественной галереи — одна из визитных карточек культуры Пермского края. Это самое крупное в мире собрание православной скульптуры, которое насчитывает около 500 предметов.

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