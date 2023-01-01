Максим Артамонов
Пермские боги временно переедут в Нижний Новгород
Выездная выставка Пермской художественной галереи продлится до 9 мая
В Нижнем Новгороде 23 февраля в здании Манежа Нижегородского государственного художественного музея откроется выставка «Пермские боги» (6+). Она пройдёт в рамках празднования 300-летнего юбилей Перми. Нижний Новгород стал первым городом, жители которого смогут познакомиться с уникальной коллекцией Пермской государственной художественной галереи.
На выездной выставке будут представлены 74 деревянные скульптуры начала XVIII — начала XX веков из фондов галереи, рассказала директор учреждения Юлия Тавризян.
Среди выставочных экспонатов — несколько скульптур Христа в темнице, образы Святого Николая, распятия, изображения святых и ангелов. В составе выставки и несколько скульптур, отреставрированных недавно в Научно-реставрационном центре им. Грабаря (Москва) и ранее не представленных публике.
Кроме Нижнего Новгорода, Пермская галерея готовит выставочные проекты в Екатеринбурге совместно с Екатеринбургским музеем изобразительных искусств, в Москве совместно с Государственной Третьяковской галерей, а также в Санкт-Петербурге на площадке ЦВЗ «Манеж».
Часть коллекции уже участвовала в выставочных проектах в Москве, Санкт-Петербурге, Лионе, Владивостоке, Омске, Хабаровске, но выставочный проект в Нижнем Новгороде станет самым крупной выездной выставкой в истории Пермской галереи.
Выставка в Нижнем Новгороде будет работать в Манеже Нижегородского государственного художественного музея (Кремль, корпус 1А) с 23 февраля до 9 мая.
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