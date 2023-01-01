Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермские боги переезжают в Екатеринбург А в Перми пройдёт выставка каслинского чугуна Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

На заседании правительства Пермского края 26 апреля краевой министр культуры Алла Платонова, докладывая о культурных событиях мая в рамках празднования юбилея Перми, сообщила, что выставка деревянной скульптуры «Пермские боги» переезжает из Нижнего Новгорода в Екатеринбург.





В Нижнем Новгороде выставка работала с 23 февраля и пользовалась большим успехом.





Открытие экспозиции в Екатеринбургском музее изобразительных искусств состоится 26 мая. Выставка будет работать до 6 августа, ожидается, что её посетит не менее 25 тыс. человек. В экспозиции – 85 произведений из коллекции пермской деревянной скульптуры.





Как уже сообщалось, эта выставка – часть обменного проекта: в конце августа в Пермской художественной галерее откроется выставка каслинского чугунного литья из коллекции Екатеринбургского музея изобразительных искусств.





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