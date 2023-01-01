Максим Артамонов В Екатеринбурге открылась выставка пермских богов Её можно посетить до конца июля Поделиться Твитнуть

Фото: Пермская государственная художественная галерея

С 27 мая до 30 июля в Екатеринбурге проходит выставка «Спасённые боги» (0+), посвящённая деревянной скульптуре из собрания Пермской государственной художественной галереи. Об этом сообщают организаторы.

Выставочный проект приурочен к празднованию 300-летних юбилеев основания Перми и Екатеринбурга и проводится в рамках обмена выставками между Пермской государственной художественной галереей и Екатеринбургским музеем изобразительных искусств. В конце августа в Пермской художественной галерее откроется выставка каслинского чугунного литья из Екатеринбурга.

В экспозиции «Спасённые боги» представлено свыше 80 предметов деревянной резной пластики XVIII — начала XX века, которая собрана из церквей Пермского края.

Большое внимание на выставке уделено личности Николая Николаевича Серебренникова, сыгравшего ключевую роль в собирании и изучении коллекции пермской деревянной скульптуры. За 1923—1926 годы исследователем было организовано шесть экспедиций по территории области, обогативших собрание галереи иконами, золотным шитьём и деревянной скульптурой. За три года активной экспедиционной работы Серебренников сформировал основу пермского собрания православной деревянной скульптуры.

На выставке «Спасённые боги» представлены самые знаковые визуальные образы пермской коллекции. Так, среди них — пять вариантов композиции «Христос в темнице», которая является самым популярным среди страстных сюжетов в пермской скульптуре и одним из немногих в деревянной резьбе типов круглой скульптуры.

Выставка «Спасенные боги» (0+) располагается в залах Екатеринбургского музея изобразительных искусств (ул. Воеводина, 5). Она будет работать до 30 июля.

Напомним, ранее выставочный проект Пермской художественной галереи уже побывал в Нижегородском государственном художественном музее. Он был также приурочен к 300-летию столицы Прикамья. С конца февраля по начало мая выставку посетили 10 600 чел.

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