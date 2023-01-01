Максим Артамонов Ленинский суд Перми отказался удовлетворить жалобу адвоката иноагента Роберта Латыпова Защита считает, что уголовное дело о покушении на контрабанду культурных ценностей возбуждено незаконно Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

Судья Ленинского районного суда Перми Олег Порошин 15 декабря отказал в жалобе адвокату Инне Журавлёвой, которая представляет интересы экс-председателя «Пермского Мемориала» (организация не является иностранным агентом, но связана с организацией-иноагентом «Международный Мемориал»; ликвидирована по решению Минюста) Роберта Латыпова (признан иностранным агентом). Журавлёва пыталась оспорить возбуждённое в отношении её подзащитного уголовное дело, которое было открыто постановлением следователя Следственного отдела УФСБ России по Пермскому краю Репиной.

Первое заседание по делу было назначено на 12 декабря, однако его перенесли в связи с неявкой следователя и непредставлением материалов.

Как рассказала «Новому компаньону» Инна Журавлёва, она намерена обжаловать это решение в краевом суде.

Напомним, в своей жалобе адвокат указала, что уголовное дело в отношении её подзащитного было возбуждено незаконно. По данным Журавлёвой, следствие основывалось на двух экспертизах — 28 марта и 11 мая этого года. Первую провёл Пермский архив социально-политической истории, а вторую было поручено сделать эксперту из Казани Эльвире Амерхановой. Обе экспертизы были проведены с нарушениями, считает адвокат, и поэтому не могли стать основанием для возбуждения уголовного дела.

В материалах дела говорится, что экс-председатель пермского «Центра исторической памяти» Александр Чернышов, который сейчас находится в СИЗО, Роберт Латыпов и иные неустановленные лица, «действуя по предварительному сговору, совершили умышленные действия, направленные на незаконное перемещение через границу культурных ценностей в крупном размере». Речь идёт об архивных документах общественной организации «Пермский Мемориал». Документы были оценены в 380 тыс. руб.

Уголовное дело в отношении Латыпова было возбуждено 11 мая 2023 года по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ. Он проходит по делу в качестве подозреваемого.

В начале сентября Роберта Латыпова объявили в федеральный розыск. Ранее, в конце июня, минюст РФ внёс Латыпова в список лиц и организаций, выполняющих функции иностранных агентов. С лета 2022 года общественный активист находится за пределами России.

В рамках уголовного дела был задержан председатель пермского Центра исторической памяти Александр Чернышов, а также прошла серия обысков у гражданских активистов Перми.

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