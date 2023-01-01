Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Минюст внёс в список иноагентов Роберта Латыпова С лета 2022 года он находится за пределами России Поделиться Твитнуть

Глава Пермского «Мемориала» Роберт Латыпов

Архив ИД «Компаньон»

Министерство юстиции РФ расширило 23 июня список лиц и организаций, выполняющих функции иностранных агентов. Кроме прочих, в списке значится Роберт Рамильевич Латыпов, пермский историк, председатель Пермского Мемориала (не является иностранным агентом, но связан с организацией-иноагентом «Международный Мемориал»; организация ликвидирована по решению минюста).

Напомним, что Роберт Латыпов является фигурантом уголовного дела о контрабанде культурных ценностей, в рамках которого был задержан председатель пермского Центра исторической памяти Александр Чернышов, а также прошла серия обысков у гражданских активистов Перми.





После следственных действий Роберт Латыпов в беседе с «Новым компаньоном» не стал отрицать , что неприятности у общественников начались после того, как волонтёр отправил в Москву несколько коробок с архивными документами «Мемориала». Сам Латыпов с лета 2022 года находится за пределами России.

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