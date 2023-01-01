Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Экс-руководитель Пермского «Мемориала» признал вывоз архива организации Но считает, что документы не представляют культурной ценности Поделиться Твитнуть

Глава Пермского «Мемориала» Роберт Латыпов

Архив ИД «Компаньон»

После серии обысков, прошедших в домах активистов, имеющих отношение к Пермскому «Мемориалу» (не признан иноагентом, но связан с Международным «Мемориалом», признанным в РФ иностранным агентом), председатель организации Роберт Латыпов в беседе с «Новым компаньоном» не стал отрицать, что неприятности у общественников начались после того, как волонтёр отправил в Москву несколько коробок с архивными документами «Мемориала».

Роберт Латыпов, бывший председатель Пермского «Мемориала»:



— Наша организация просуществовала три десятка лет, накопилось множество бумаг. Все они были изучены представителями Минюста, никаких замечаний к ним не было. Исторической и художественной ценности они не представляют, к тому же все они оцифрованы, есть электронные копии. Почему отправка документов обычной курьерской компанией вызвала такой интерес у силовиков, я не знаю. Боюсь, что это лишь формальный повод для репрессий.

Напомним, серия обысков прошла у члена Президентского совета по правам человека (СПЧ) Светланы Маковецкой и её мужа правозащитника Игоря Аверкиева, у члена Общественной палаты Пермского края Надежды Агишевой, у члена СПЧ, бывшего омбудсмена Прикамья Татьяны Марголиной, у соучредителя пермского Центра исторической памяти Веры Седининой, журналиста Татьяны Черепановой и адвокатов Оксаны Асауленко, Сергея Трутнева и Сергея Максимова.

Силовые действия в отношении бывших «мемориальцев» начались в марте, когда прошли обыски в офисе Центра исторической памяти и у его председателя Александра Чернышова. 5 мая Чернышов был задержан в аэропорту Шереметьево и арестован на 15 суток за хулиганство.

В своём комментарии Роберт Латыпов подчеркнул, что Александр Чернышов не имеет отношения к отправке документов «Мемориала» из Перми. Он лишь выполнил просьбу Латыпова собрать бумаги в коробки. Сам председатель Пермского «Мемориала» с лета 2022 года находится за пределами России.

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