Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Прошли обыски в бывшем офисе «Пермского мемориала» Сотрудники и волонтёры организации были задержаны Поделиться Твитнуть

фото: Дмитрий Окунцев / "Центр исторической памяти"

По информации «Нового компаньона», 11-13 марта 2023 года в Перми прошла серия задержаний, обысков и допросов в отношении бывших активистов общества «Мемориал», объявленного в России иностранным агентом и ликвидированным по решению Минюста. Об этом на своём сайте сообщает благотворительная организация «Центр исторической памяти».





Как говорится в сообщении, одного из волонтёров «Мемориала» по телефону вызвали из дома и отвезли в Центр по противодействию экстремизму. В ходе беседы его расспрашивали о Роберте Латыпове, бывшем руководителе организации (покинул Россию год назад). Волонтёра в течение двух суток продержали в камере предварительного заключения, а в понедельник, 13 марта, доставили в суд, где по обвинению в сопротивлении сотрудникам полиции назначили штраф 3000 руб.





После этого состоялся обыск на квартире волонтёра, где хранятся материалы передвижных выставок «Мемориала» и организации «Центр исторической памяти». Из квартиры изъяли книги, документы, материалы передвижных выставок, проводившихся «Мемориалом» за последние годы, в том числе выставки «Разные войны» о преподавании новейшей истории школьникам в разных странах и выставки «Папины письма» — о переписке заключённых ГУЛАГа со своими детьми.





В воскресенье, 12 марта, согласно информации источника, был проведён обыск в офисе организации «Центр исторической памяти» и изъяты жёсткие диски компьютеров. Руководитель организации Александр Чернышёв был допрошен, у него изъяли сотовый телефон.





Редакция «Нового компаньона» намерена запросить комментарии у правоохранительных органов.

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