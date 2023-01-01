Максим Артамонов ФСБ: обыски у пермских общественников связаны с уголовным делом о контрабанде культурных ценностей Оперативные мероприятия проводятся 19 мая Поделиться Твитнуть

В ФСБ прокомментировали обыски, которые прошли сегодня утром у пермских правозащитников и журналистов. Следственный отдел УФСБ России по Пермскому краю возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (покушение на контрабанду культурных ценностей группой лиц по предварительному сговору). Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

Следователи считают, что бывший руководитель пермского краевого отделения «Мемориал» (не является иностранным агентом, но связан с организацией-иноагентом «Международный Мемориал») и председатель пермской региональной благотворительной общественной организации «Центр исторической памяти», действуя по предварительному сговору, совершили попытку контрабандного вывоза из РФ в Германию архивных документов «Мемориала». Эти документы представляют культурную и историческую ценность.

Санкция по статье, которую инкриминируют Латыпову и Чернышову, предусматривает лишение свободы от пяти до 10 лет со штрафом до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет или без такового.

Напомним, серия обысков прошла у члена Президентского совета по правам человека (СПЧ) Светланы Маковецкой и её мужа правозащитника Игоря Аверкиева, у члена Общественной палаты Пермского края Надежды Агишевой, у члена СПЧ, бывшего омбудсмена Прикамья Татьяны Марголиной, у соучредителя пермского Центра исторической памяти Веры Седининой, журналиста Татьяны Черепановой и адвоката Оксаны Асауленко.

Обыски начались одновременно — примерно в 6:30 утра. Татьяна Марголина в это время находилась не в Перми, обыск проходил без её присутствия, поэтому она смогла дать комментарии представителям СМИ.

В этот же день начались обыски у правозащитных юристов — сотрудника правозащитной приёмной Центра исторической памяти Сергея Трутнева и сотрудника ныне закрытого Пермского регионального правозащитного центра Сергея Максимова.

По данным правозащитных источников, с обысками приезжали также на квартиру председателя Пермского «Мемориала» Роберта Латыпова, который сейчас находится за пределами России, и председателя Пермского Центра исторической памяти Александра Чернышова. Последний был арестован 5 мая в Москве по обвинению в хулиганстве.

Следствие связано с попыткой вывоза из Перми архива Пермского «Мемориала». Люди, у которых проходили обыски, проходят по делу в качестве свидетелей. Все они приглашены на следующей неделе в ФСБ для дачи показаний.

Ситуацию прокомментировал уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко. На своей странице ВКонтакте он сообщил, что «обеспокоен» и «держит руку на пульсе». Омбудсмен направил запрос в адрес прокурора Московской области о проведении проверки по вопросу соблюдения прав пермского общественника Александра Чернышова в связи с его задержанием в Москве 5 мая, а также переговорил с представителями пермских силовых структур, участвующих в следственных действиях, и попросил обратить особое внимание на чёткое соблюдение действующего законодательства.

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