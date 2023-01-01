Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Пермский омбудсмен поддержал Татьяну Марголину
И направил запрос по поводу задержания Александра Чернышова
Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко на своей странице ВКонтакте прокомментировал новости об обысках, прошедших утром 19 мая в квартирах пермских общественников:
«Ко мне поступило много звонков и запросов с просьбой прокомментировать ситуацию. Обеспокоен и держу руку на пульсе. Пообщался по телефону с Татьяной Ивановной, договорились информировать друг друга по текущей ситуации».
Омбудсмен сообщает, что направил запрос в адрес прокурора
Московской области о проведении проверки по вопросу соблюдения прав пермского
общественника Александра Чернышова в связи с его задержанием в Москве 5
мая, а также переговорил с представителями пермских силовых структур,
участвующих в следственных действиях, и попросил обратить особое внимание на
чёткое соблюдение действующего законодательства.
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