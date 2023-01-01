Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский омбудсмен поддержал Татьяну Марголину И направил запрос по поводу задержания Александра Чернышова Поделиться Твитнуть

Игорь Сапко

Константин Долгановский

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко на своей странице ВКонтакте прокомментировал новости об обысках, прошедших утром 19 мая в квартирах пермских общественников:

«Ко мне поступило много звонков и запросов с просьбой прокомментировать ситуацию. Обеспокоен и держу руку на пульсе. Пообщался по телефону с Татьяной Ивановной, договорились информировать друг друга по текущей ситуации».

Омбудсмен сообщает, что направил запрос в адрес прокурора Московской области о проведении проверки по вопросу соблюдения прав пермского общественника Александра Чернышова в связи с его задержанием в Москве 5 мая, а также переговорил с представителями пермских силовых структур, участвующих в следственных действиях, и попросил обратить особое внимание на чёткое соблюдение действующего законодательства.

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