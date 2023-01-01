Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» После обысков пермских активистов пригласили в ФСБ для дачи показаний Обыски прошли 19 мая по шести адресам Поделиться Твитнуть

Обыски у пермских общественников, прошедшие утром 19 мая, завершились. Дольше всех оперативники задержались у журналиста Татьяны Черепановой, у которой большой личный архив.

По нашей информации, обыски прошли по шести адресам: у члена Президентского совета по правам человека (СПЧ) Светланы Маковецкой и её мужа правозащитника Игоря Аверкиева, у члена Общественной палаты Пермского края Надежды Агишевой, у члена СПЧ, бывшего омбудсмена Прикамья Татьяны Марголиной, у соучредителя пермского Центра исторической памяти Веры Седининой, журналиста Татьяны Черепановой и адвоката Оксаны Асауленко.

Обыски начались одновременно — примерно в 6:30 утра. Татьяна Марголина в это время находилась не в Перми, обыск проходил без её присутствия, поэтому она не смогла дать комментарии представителям СМИ.

По данным правозащитных источников, с обысками приезжали также на квартиру к Роберту Латыпову, председателю Пермского «Мемориала» (не является иностранным агентом, но связан с организацией-иноагентом «Международный Мемориал»), который находится за пределами России.

Серия обысков, по нашим данным, проходила в рамках уголовного дела против Роберта Латыпова и председателя Пермского Центра исторической памяти Александра Чернышова, который 5 мая был арестован в Москве по обвинению в хулиганстве. Следствие связано с попыткой вывоза из Перми архива Пермского «Мемориала». Люди, у которых проходили обыски, проходят по делу в качестве свидетелей. Все они приглашены на следующей неделе в ФСБ для дачи показаний.

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