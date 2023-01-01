Юля Баталина

Юлия Баталина

редактор отдела культуры ИД «Компаньон»

В Перми проходят обыски у активистов-общественников

Среди тех, к кому пришли сотрудники ФСБ, бывший уполномоченный по правам человека Татьяна Марголина

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Марголина

  Константин Долгановский

По информации «Нового компаньона», в Перми проходят обыски у активистов-общественников и правозащитников. Обыски идут у членов Президентского совета по правам человека Светланы Маковецкой и Татьяны Марголиной — бывшего уполномоченного по правам человека в Пермском крае.

Кроме того, по нашей информации, идут обыски у журналистки Татьяны Черепановой и у правозащитного адвоката Оксаны Асауленко.

Татьяна Марголина подтвердила это «Новому компаньону». По её словам, обыски проводит ФСБ.

По информации адвоката, причиной обысков у пермских общественников стало уголовное дело, возбужденное по поводу попытки вывоза архива Пермского «Мемориала».

Напомним, 5 мая был арестован председатель пермского Центра исторической памяти Александр Чернышёв. Сегодня стало известно, что против него возбуждено уголовное дело.


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