Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Причиной обысков у пермских общественников стало уголовное дело Оно было возбуждено по поводу попытки вывоза архива Пермского «Мемориала» Поделиться Твитнуть

Причиной обысков, прошедших утром 19 мая у пермских общественников, стало уголовное дело, возбуждённое по поводу попытки вывоза из Перми архива Пермского «Мемориала» (Пермский «Мемориал» не является иностранным агентом, однако этот статус есть у родственной организации — Международного «Мемориала»). Санкцию на следственные действия выдал Ленинский районный суд Перми.

Как сообщает правозащитный адвокат Елена Першакова, дело возбуждено против председателя Пермского «Мемориала» Роберта Латыпова и председателя пермского Центра исторической памяти Александра Чернышова.

Напомним: обыски были проведены у членов СПЧ Светланы Маковецкой и Татьяны Марголиной, у журналистки Татьяны Черепановой и адвоката Оксаны Асауленко.

Ранее председатель Центра исторической памяти Александр Чернышов был арестован в Москве по обвинению в хулиганстве.

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