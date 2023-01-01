Максим Артамонов Председателя Пермского «Центра исторической памяти» Александра Чернышова арестовали на 15 суток Его обвинили в мелком хулиганстве Поделиться Твитнуть

Александр Чернышов / фото: telegram-канал «Общество Мемориал» (признано в России иноагентом)

Химкинский суд Москвы приговорил бывшего председателя пермского отделения «Мемориала» (признан НКО-иноагентом и ликвидирован), председателя пермского Центра исторической памяти Александра Чернышова к аресту на 15 суток. Об этом сообщается в telegram-канале общества «Мемориала» (признано в России иноагентом).

Ему вменили мелкое хулиганство. Это решение адвокаты намерены обжаловать в Московском областном суде.

В организации предположили, что задержание связано с делом о вывозе архива Пермского «Мемориала».

Чернышова задержали утром 5 мая в московском аэропорту Шереметьево — он был снят с рейса. По версии правоохранителей, Чернышов якобы «безадресно выражался нецензурной бранью», «вел себя агрессивно» и «на замечания не реагировал» в зоне вылета аэропорта «Шереметьево».

Напомним, в марте 2023 года Александра Чернышова уже задерживали в Перми. После допроса сотрудники Центра «Э» провели обыск в его квартире, где изъяли технику и носители. Был также проведён обыск в офисе Центра исторической памяти и изъяты жесткие диски компьютеров. По информации telegram-канала, наибольший интерес у сотрудников Центра «Э» вызывало то обстоятельство, что после ликвидации Пермского «Мемориала» его архив был отправлен на хранение в Москву.

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