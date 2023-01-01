В Москве задержан председатель Пермского «Центра исторической памяти» Александр Чернышов Он был снят с рейса в аэропорту Шереметьево Поделиться Твитнуть

Александр Чернышов / фото: telegram-канал «Общество Мемориал» (признано в России иноагентом)

В пятницу, 5 мая, утром в московском аэропорту Шереметьево был снят с рейса и задержан председатель пермского Центра исторической памяти Александр Чернышов. Об этом сообщает telegram-канал «Общество Мемориал» (признано в России иноагентом).

В Обществе считают, что задержание связано с делом о вывозе архива Пермского «Мемориала», и добавляют, что к Чернышову уже выехал адвокат.

В «Мемориале» напомнили, что в марте 2023 года Александра Чернышова уже задерживали в Перми. После допроса сотрудники Центра «Э» провели обыск в его квартире, где изъяли технику и носители. Был также проведён обыск в офисе Центра исторической памяти и изъяты жесткие диски компьютеров. По информации telegram-канала, наибольший интерес у сотрудников Центра «Э» вызывало то обстоятельство, что после ликвидации Пермского «Мемориала» его архив был отправлен на хранение в Москву.

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