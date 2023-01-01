Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми проходят обыски у правозащитных юристов Поделиться Твитнуть

В Перми проходят обыски у правозащитных юристов — сотрудника правозащитной приёмной Центра исторической памяти Сергея Трутнева и сотрудника ныне закрытого Пермского регионального правозащитного центра Сергея Максимова. Об этом сообщает в своих социальных сетях общество «Мемориал» (признано в РФ иностранным агентом).

Ранее сообщалось, что утром 19 мая завершились обыски у шести известных пермских общественников, в том числе у двух членов президентского Совета по правам человека.

По данным СМИ, мероприятия проходят в рамках уголовного дела по факту попытки вывоза архива Пермского «Мемориала».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.