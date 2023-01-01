Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
В Перми проходят обыски у правозащитных юристов
В Перми проходят обыски у правозащитных юристов — сотрудника правозащитной приёмной Центра исторической памяти Сергея Трутнева и сотрудника ныне закрытого Пермского регионального правозащитного центра Сергея Максимова. Об этом сообщает в своих социальных сетях общество «Мемориал» (признано в РФ иностранным агентом).
Ранее сообщалось, что утром 19 мая завершились обыски у шести известных пермских общественников, в том числе у двух членов президентского Совета по правам человека.
По данным СМИ, мероприятия проходят в рамках уголовного дела по факту попытки вывоза архива Пермского «Мемориала».
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