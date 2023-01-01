Максим Артамонов

В Перми суд оставил Александра Чернышова под стражей до 10 июля

Адвокаты ходатайствовали об изменении меры пресечения на домашний арест

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Председатель пермского Центра исторической памяти Александр Чернышов

Председатель пермского Центра исторической памяти Александр Чернышов / фото: poslednyadres.ru

В Пермском краевом суде 31 мая была рассмотрена жалоба адвокатов экс-председателя пермского «Центра исторической памяти» Александра Чернышова, которые обратились с ходатайством изменить их подзащитному меру пресечения с заключения в СИЗО на домашний арест. Однако судья краевого суда Дмитрий Отинов отклонил эту жалобу. В связи с этим срок содержания Чернышова в изоляторе продлён до 10 июля.

Александра Чернышова этапировали из Москвы в Пермь 22 мая. Тогда же Ленинский районный суд по ходатайству следствия ФСБ избрал ему меру пресечения в виде заключения в СИЗО до 11 июля. Как уточняет издание Properm, срок до 10 июля был изменён из-за технической ошибки в первой инстанции.

По мнению прокурора, если подозреваемому изменить меру пресечения, он может попытаться покинуть страну либо воздействовать на свидетелей. Сам Чернышов наблюдал за процессом по видеосвязи, находясь в СИЗО.

Напомним, 5 мая Химкинский суд Москвы арестовал Александра Чернышова на 15 суток. Ему вменили мелкое хулиганство. Чернышова задержали утром 5 мая в московском аэропорту Шереметьево — он был снят с рейса.

Задержание связано с делом о вывозе архива Пермского «Мемориала» (не признан иноагентом, но связан с Международным «Мемориалом», признанным в РФ иностранным агентом).

Спустя две недели после ареста Чернышова в Перми прошли массовые обыски у общественников, правозащитников и журналистов. Это связано с уголовным делом по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (покушение на контрабанду культурных ценностей). Следователи считают, что Александр Чернышов и экс-глава Пермского «Мемориала» Роберт Латыпов совершили попытку вывоза из России в Германию архивных документов, которые представляют культурную и историческую ценность.

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